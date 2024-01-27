Самый популярный клуб России, секта или народная команда: «Спартак» и его фанаты

Разбираемся в шуме вокруг красно-белого ромба. Болельщики «Спартака» во время матча чемпионата России по футболу между ФК «Спартак Москва» и ФК «Анжи Махачкала» на стадионе «Лужники» 6 мая 2010 года в Москве, Россия, фото: Getty ImagesВ российском спорте есть абсолютный феномен — московский «Спартак».
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