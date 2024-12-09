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Кожевников об «Авангарде»: «Обидно за однофамильца во главе клуба. Кто-то подкинул ему идею заменить полсостава, а потом пойти на поклон к канадцам и униженно ждать их»

– Ваш прогноз на развитие сезона «Авангарда». – Мне обидно за своего однофамильца [Евгения Кожевникова] во главе «Авангарда».

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