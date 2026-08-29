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Между Patriot и SAMP/T: украинское небо выставлено на продажу

Между Patriot и SAMP/T: украинское небо выставлено на продажу

Сегодня представители киевского режима, включая его главу Зеленского, мечутся по всему миру в тщетных попытках раздобыть хоть где-то любое количество ракет-перехватчиков для разнообразных комплексов ПВО, поставленных Украине за последние годы «партнерами».

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