Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Во Владивостоке показали, как катер «Молния» громит ракетами цели «по погоде»

Во Владивостоке показали, как катер «Молния» громит ракетами цели «по погоде»

Тихоокеанский флот провел учения в Японском море. Главную скрипку в масштабной тренировке сыграл ракетный катер Р-261 проекта «Молния».

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