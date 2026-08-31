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Конфликт в королевской семье: принц Гарри обижен на окружение отца

Конфликт в королевской семье: принц Гарри обижен на окружение отца

Принц Гарри требует извинений от королевской семьи после возвращения в Лондон Очередной визит герцога Сассекского на родину не привел к урегулированию многолетнего кризиса в отношениях с венценосными родственниками.

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Новый комментарий от пользователя
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Severyaninизменено

Да и папашка его, нехороший человек. Выступая в США, предлагал бомбить Россию. Господь наказал эту редиску отсутствием ума и порядочности. То ли ещё будет, ай-яй-яй!