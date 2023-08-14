Царьград

5 825 подписчиков

Пожар после взрыва на АЗС в Махачкале потушен: Для помощи пострадавшим летят медики из Москвы

Пожар после взрыва на АЗС в Махачкале потушен: Для помощи пострадавшим летят медики из Москвы

Глава Дагестана сообщил о состоянии пострадавших в результате пожара на автозаправке в Махачкале.По словам главы Дагестана Сергея Меликова, в результате взрыва и последующего пожара на АЗС в Махачкале пострадало свыше 60 человек, 12 из них погибли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх