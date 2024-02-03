Ученый: наночастицы могут быть полезны для сельского хозяйства

Использование металлических наночастиц в сельском хозяйстве помогает повысить урожай и решить экологические проблемы, сообщил ведущий эксперт центра «Конструкционные керамические наноматериалы» Университета МИСИС, к .
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