WSJ: Украина остановила половину мощностей по переработке нефти в РФ

Почти половина российских нефтеперерабатывающих мощностей в настоящее время не работает. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании IIR Energy пишет американская газета The Wall Street Journal.
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