«Остался один шаг»: Лихачёв рассказал, когда запустят первый блок АЭС «Аккую»

Первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую» находится буквально в шаге от физического пуска. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что необходимые подготовительные работы вышли на финальную стадию, а сам запуск реактора ожидается уже в этом году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СТ «Русские идут!»: ...
- «Стреляли в щели ...
- Z США вели тайные п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым