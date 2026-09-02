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Мировое обозрение

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«Остался один шаг»: Лихачёв рассказал, когда запустят первый блок АЭС «Аккую»

«Остался один шаг»: Лихачёв рассказал, когда запустят первый блок АЭС «Аккую»

Первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую» находится буквально в шаге от физического пуска. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что необходимые подготовительные работы вышли на финальную стадию, а сам запуск реактора ожидается уже в этом году.

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