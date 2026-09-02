«Остался один шаг»: Лихачёв рассказал, когда запустят первый блок АЭС «Аккую»

Первый энергоблок турецкой АЭС «Аккую» находится буквально в шаге от физического пуска. Глава «Росатома» Алексей Лихачёв заявил, что необходимые подготовительные работы вышли на финальную стадию, а сам запуск реактора ожидается уже в этом году.