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Российские дроноводы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские дроноводы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские дроноводы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу ДнепраПодразделения БПЛА десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр» ведут воздушную разведку в Херсонской области и уничтожают опорники и наблюдательные пункты, а также технику и личный состав … .

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