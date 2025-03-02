Российские дроноводы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу Днепра

Российские дроноводы уничтожили наблюдательный пункт ВСУ на правом берегу ДнепраПодразделения БПЛА десантно-штурмового соединения из состава группировки войск «Днепр» ведут воздушную разведку в Херсонской области и уничтожают опорники и наблюдательные пункты, а также технику и личный состав … .