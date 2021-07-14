Климатическое оружие существует: Американка или англичанка жарит Россию?

Медвежий уголПолитикаКлиматическое оружие существует: Американка или англичанка жарит Россию? Жара, пожары, наводнения и другие "праздничные" сюрпризы "Жара в Москве на этой неделе трижды побьёт рекорды.Вернуться к статье199НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАНГЕЛ АНГЕЛЕсли стали наши политики и чиновники говорить о климатическом оружие, точно введут новый налог и будет создано новое министерство по климату, дармоедов пристраивать некуда, хлебные должности закончились, а родственничков и детишек надо пристраивать к бюджетному пирогу то надо, еще не все у народа национализировали и отняли в виде налогов и повышения цен. Ну даже если допустить что есть климатическое оружие, ну какое оружие применили против России что политики,чиновники, олигархи и приближенные к власти бизнесмены разворовывают природные ресурсы Россиян, обворовывают народ и растаскивают народные деньги из бюджета, так проводят социальные реформы что сами живут при коммунизме обеспечив себя льготами, привилегиями и неприкосновенностью, что простой народ вымирает как мухи год от года. Одних стариков за 2 года уморили более 1.3 мил человек и это только по официальным данным, а потребление простыми Россиянами уронили меньше чем при феодальной России, и устроили голодомор стариков и простых работяг... Не от климата, а от жадности политиков, чиновников, олигархов и бизнесменов народ в России вымрет, политика и реформы проводимые направлены на истребление Русского народа...Александр Иноземцев"...еще не все У НАРОДА национализировали". ======================================= 😄😁😂 ----------- Национализа́ция — передача в собственность государства земли, промышленных предприятий, банков, транспорта или другого имущества, принадлежащего частным лицам.Ирина52Главное бедствие России и источник катастроф - ее власти.В 1972 в Москве была ТАКАЯ жара, что асфальт плавился и надо было не идти, а БЕЖАТЬ по тротуару, чтобы не прилипнуть. Но в метро было прохладно и смога не было. Я СВИДЕТЕЛЬ. Как раз сдавала вступительные экзамены в МГУ и жила у родни в самом центре ,около центрального телеграфа. Там был сплошной камень и асфальт, сковородка .НО СМОГА НЕ БЫЛО И В ПОМИНЕ. А в 2010 году в Москве была ТАКАЯ ЖЕ жара.Я была там на ИПК. СМОГ был такой, что в метро поезда были как в дыму, и ,стоя у одного корпуса Ленинки, трудно было разглядеть второй. А причина проста: в СССР профилактически проливали торфяники ДО ЖАРЫ, и это ослабило последствия. А демократы сочли это неразумным.ПРОФИЛАКТИКУ ОТМЕНИЛИ. И никто не считал, сколько детей и стариков за эту "экономию" жизнью заплатили.TFTatyana FedotovaПросто в СССР все леса были под присмотром. Были лесники, лесничие хозяйства. Лесники отвечали за состояние леса. Сушняк во время убирали, торф заливали, так как сейчас не вырубали. Да и костры за собой всегда заливали. Лес берегли. Это как начали вырубать, продавать, а потом следы ворованного заметать, сжигая, так и получилось, что получилось. Да и вредители похоже активировались. Я думаю, что всё горит явно не спроста.Виктор АлександровКогда о HAARP с ехидной усмешкой рассуждает обычный дилетант-обыватель, это реально смешно. Но когда тот же дилетант уже при власти, уже страшно, т.к. HAARP это оружие похлеще ядерного! Тут никакой "гиперзвук" не поможет ...TFTatyana FedotovaЖара для России, хоть иногда, даже хорошо. Только должен быть доступ к воде. Фонтаны. Душевые уличные должны быть повсеместно. Поливальные машины. Питьевая вода. А так ничего страшного. Хоть погреемся. Почувствуем себя белыми людьми. Курорт к нам приехал. Люди в России теплом не избалованы. Холод сильный страшнее. А потом дело не в жаре и не в холоде. Дело в организации. При желании всё можно обеспечить. И пожаров не будет, и потоплений, если ДО обо всём позаботится, а не ПОСЛЕ суетиться. Хороший хозяин готовит телегу зимой, а сани летом. А у нас как всегда зима приходит неожиданно. Если человек хочет - находит возможность, не хочет - ищет причины. Если бы у НИХ была возможность нас уничтожить климатическим оружием, то уже давно бы уничтожили. НАГЛОСАКСЫ- это не МЫ . ОНИ НАС БЫ НЕ ПОЖАЛЕЛИ!bianka БелаяВсецело поддерживаю! Как пример: Петербург, хоть и северный город, но примерно раз в 10 лет случаются очень даркие лета, как нынче, да и в промежутках случаются не столь длительные периоды жары, но всё же. И как вам это понравится, когда в 5 миллионном гороле ( целая страна!) в этом году нет НИ ОДНОГО пляжа, где разрешено купаться! Люди , изнурённые жарой и не обременённые гигиенической культурой всё равно лезут в воду, даже визуально грязную! Более того, разрешают в ней купаться детям. Так, в воскресенье, 11 июля, когда температура достигла рекордной 34-35 градусной отметки, в парке 300летия СПб в фонтане массово купались взрослые под струями, а ребятишки полщали в чаше фонтана, заполненной мутно- зелёной водой, по виду как канализационной. Сколько детей сейчас заболело кишечными инфекциями, не сообщается: всё внимание ковиду. И это лишь один пример, из самых вопиющих, я считаю.александр деевАвтор статьи дилетант не понимающий того предмета о чем пишет статью.Даже высоковольтные линии электропередач изменяют погоду .А уж что тогда говорить о системе ХАРП.Кстати ,а никто не задумывался о таком приборе как коллайдер? А ведь там физики изучают различные физические явления.А как оно отражается на погоду и поведение земли?А ведь таких коллайдеров я знаю два в мире есть,один за границей,а второй в Москве.Мы всё живём как в подводной лодке.И ведь эти физики мать их так ,не думают своей дурной головой о том что Земля от их испытаний может погибнуть!И таких долбаебов учёных,пруд пруди.Кто нибудь ощущал озон после грозы с дождем? Этого явления уже давно нет! Вот что значит вмешаться в законы природы! Раньше два часа прошел дождик,а после солнышко и воздухом нельзя надышаться, хорошо было.За то теперь может лить пару месяцев и запах гнили и болота.И жара эта по всей территории России не спроста.А что до своих граждан,так американским военным и Пентагону наплевать.TFTatyana FedotovaПравильно. Нет ничего ИЛИ, ИЛИ. Всегда И,И. Любое достижение , любое открытие имеет И плюсы, И минусы. Рентген и убивает, и лечит. Всё зависит как, сколько, кому и когда.LEV SkoroxodАсобенно, порадовало выражение...стрелка осцилографа...У Осцилографа нет стрелок, вообще никаких стрелок!!!Galina GamolinaЕсть синхронизация, синусоида и точка отсчёта…МММ"1984 год – гигантский смерч (!) в Ивановской области и Иванове. Сила ветра превышала 100 метров в секунду. Свыше 100 человек погибли, сотни домов разрушены, 70-тонные контейнеры в эпицентре разбросало в радиусе свыше километра;"МММВ этом году лаборант с кафедры служил в войсках Гражданской обороны- не было еще МЧС. Рассказывал, как снимали людей с высоковольтных проводов, как в поселках просеки со щепками были вместо домов, как дома поднимало и переставляло в другое место смерчем...bianka БелаяСеверокурильск на Курилах, а не на Камчатке. Но в СССРе всё засекречивалось, кроме того, что скрыть было невозможно. Помню старушку- соседку, которая рассказывала про какую-то " стихию", которую она чудом пережила в молодости, живя тогда в Северокурильске. Я до нашего времени считала её рассказы бредом старого человека, тем более, рассказывала она это, приглушая голос, как большой секретИПИван ПетровХм..... А кто тогда ссыт с неба на Париж в главный праздник Франции? ))))Lev Konov"Ну и напоследок – самый логичный аргумент: если бы у какой-то из стран было климатическое оружие, то это государство никогда бы не допустило разрушительных стихий, буйствующих на её территории." - Вот этот аргумент как-раз и говорит в пользу применения климатического оружия. Разве не "свои" для англосаксов были Березовский, Немцов, Скрипаль, Навальный и пр.? Разве не свой был Кеннеди? А Трамп не свой - как они ещё отстраняли действующего президента? Старый принцип: "Бей своих - чужие будут бояться"Алла ДубининаКатрина смыла Луизиану. а там живут те, кто давно не работает а сидит на пособии вот и решили проредить ряды.Pciha IvanovaАвтор сам говорит: "Если бы у какой-то из стран было климатическое оружие, то это государство никогда бы не допустило разрушительных стихий, буйствующих на её территории". Но в Москве ураганов и цунами не бывает! Значит, все-таки Путин? Он еще, помнится, каким-то сверхоружием хвастался когда Шойгу Храм построил!Олег Гильмутдинов"Ну и напоследок – самый логичный аргумент: если бы у какой-то из стран было климатическое оружие, то это государство никогда бы не допустило разрушительных стихий, буйствующих на её территории." Что может быть глупее, чем искать логику в действиях глупцов.Комментировать
Свежие комментарии