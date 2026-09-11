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Бывшего коммунального олигарха Алексея Боброва начнут судить 14 сентября

Бывшего коммунального олигарха Алексея Боброва начнут судить 14 сентября

В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга поступили уголовные дела в отношении бывшего бенефициара коммунального холдинга «Корпорация СТС» Алексея Боброва и его бизнес-партнера Татьяны Черных.

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