Православная церковь Эстонии отказалась переходить в подчинение Фанара

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) отказалась принимать предложение МВД страны по объединению с раскольнической Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), находящейся под юрисдикцией Фанара (краткое наименование Константинопольского патриархата по району Стамбула, где находится резиденция патриарха Варфоломея).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии