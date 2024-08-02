Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 241 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Малыхина (Буковская)
    Про ГосДу"у, Здесь уместна басня Крылова "Квартет".В Госдуме назвали...
  • Надежда
    У язвительной оппозиционерки не могло родиться другое "яблочко"...Слова Лебедева о ...
  • Е Пронина
    работать это одно, приобретать гражданство не зная русского языка это другое, совершать преступления, работайте со св...В Киргизии раскри...

Православная церковь Эстонии отказалась переходить в подчинение Фанара

Православная церковь Эстонии отказалась переходить в подчинение Фанара

Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП) отказалась принимать предложение МВД страны по объединению с раскольнической Эстонской апостольской православной церкви (ЭАПЦ), находящейся под юрисдикцией Фанара (краткое наименование Константинопольского патриархата по району Стамбула, где находится резиденция патриарха Варфоломея).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх