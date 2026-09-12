The Economist: Пророссийская партия уже не просто набирает популярность, а начинает диктовать политическую повестку Германии

Немецкая политическая сцена переживает тектонический сдвиг. Партия «Альтернатива для Германии», которую принято называть пророссийской, перестала быть просто громким голосом протеста на периферии.
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