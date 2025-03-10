В Петербурге две компании избежали претензий ФНС через суд

Речь о сумме в 1 миллиард рублей Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти отказал Межрайонной инспекции ФНС № 30 в привлечении к ответственности двух строительных компаний – ООО «Специнжстрой» (СИС) и ООО «Строймонтажкомплект» (СМК) – на сумму 947 млн рублей.