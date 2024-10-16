Aston Martin DB12 Goldfinger: юбилейная версия в честь Джеймса Бонда[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Осенью 1964 года на большие экраны вышел фильм «Голдфингер», ставший третьей частью киноэпопеи про британского шпиона Джеймса Бонда.
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