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Царьград

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В Австралии 46-летнего серийного убийцу Влассакиса досрочно выпустят из тюрьмы

В Австралии 46-летнего серийного убийцу Влассакиса досрочно выпустят из тюрьмы

После 26 лет в заключении он получил право на условно-досрочное освобождение.Австралийский суд окончательно подтвердил решение об условно-досрочном освобождении 46-летнего Джеймса Влассакиса – самого молодого из трёх осуждённых по делу о серийных убийствах, известных как "Тела в бочках".

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