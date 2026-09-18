В Австралии 46-летнего серийного убийцу Влассакиса досрочно выпустят из тюрьмы

После 26 лет в заключении он получил право на условно-досрочное освобождение.Австралийский суд окончательно подтвердил решение об условно-досрочном освобождении 46-летнего Джеймса Влассакиса – самого молодого из трёх осуждённых по делу о серийных убийствах, известных как "Тела в бочках".