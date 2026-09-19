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Андрей Миронов спрашивал, когда ему удобно забрать Машу. Спустя годы его дочь через суд решала порядок встреч бывшего мужа с сыном

Андрей Миронов спрашивал, когда ему удобно забрать Машу. Спустя годы его дочь через суд решала порядок встреч бывшего мужа с сыном

Когда Андрей Миронов хотел провести время с маленькой Машей, он сначала звонил её матери. Не ставил перед фактом, не требовал менять планы, не объяснял, что у него единственный свободный вечер между спектаклями и съёмками.

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