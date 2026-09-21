Принятый в Соединенных Штатах законодательный акт, вводящий ограничения против российского экспорта нефти и газа, который в СМИ окрестили «адские санкции», не помогает возобновлению двустороннего диалога и прогрессу в деле урегулирования ситуации, сложившейся вокруг Украины.