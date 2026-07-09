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СК: в Пензенской области пьяная женщина убила ножом четырехлетнюю племянницу

СК: в Пензенской области пьяная женщина убила ножом четырехлетнюю племянницу

В селе под Пензой женщина убила маленькую племянницу. Об этом сообщило СУ СКР по Пензенской области. В селе Кувак-Никольское Нижнеломовского района 4 июля 24-летняя женщина, будучи пьяной, нанесла удар ножом четырехлетней племяннице и сбежала.

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