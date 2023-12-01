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"Патриотка": Сафронов высказался о выступающей под флагом Украины Новиковой

"Патриотка": Сафронов высказался о выступающей под флагом Украины Новиковой

Когда на вечере в "Москонцерт-холле" юмористка со сцены рассказывала истории о своем украинском детстве, на заднике сцены мелькали фотографии киевских улиц.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Выходит на сцену, но не из-за любви, не бескорыстно. Алла бы и сейчас пела, если бы могла и тоже из корысти, а не бурчала не весть что.
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15 час.
Гарий Щерба
Так  НАЙДИТЕ   же тогда  ТЕХ  ПОДОНКОВ , которые  УСТРОИЛИ   ПРОВОКАЦИЮ  с  ЖЕЛТОЙ  ТРЯПКОЙ ....!!!
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9 час.
Олег Шабалин
Тем более это ж элементарно, интеллегенция(те самые политические проститутки Ильича!) колются сразу же.
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2 час.

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