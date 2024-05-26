"Смерш" и украинский мятеж. Контрразведка вскрыла дивизию УПА и РККА С 2014 года на Украине махрово зацвела бандеровщина — из недобитков и их потомков, которых Киев вытащил из «схронов» и быстро помог восстановить стаю нацистов.
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