Врач назвала головную боль и повышенную температуру симптомами красной волчанки

Красная волчанка — это заболевание, при котором иммунная система ошибочно атакует здоровые клетки и ткани собственного организма, принимая их за чужеродные, что вызывает хроническое воспаление и повреждение различных органов и систем.
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