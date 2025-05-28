Мать жестоко избила четырехлетнего ребенка в алтайском селе

Мальчика направили на прохождение судебной медицинской экспертизы Мать избила ребенка / Фото: "Инцидент Барнаула" В Алтайском крае следователи устанавливают обстоятельства избиения четырехлетнего ребенка в Завьяловском районе, сообщает региональный СК.
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