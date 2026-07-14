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«Между нами невидимая стена»: Анастасия Макеева заговорила о серьезных проблемах в браке с Романом Мальковым

«Между нами невидимая стена»: Анастасия Макеева заговорила о серьезных проблемах в браке с Романом Мальковым

Анастасия Макеева открыто заговорила о глубоком кризисе в отношениях с мужем Романом Мальковым, признавшись, что их семейная жизнь столкнулась с серьезным испытанием — нарастающей эмоциональной дистанцией.

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