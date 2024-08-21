Исследование с участием двух миллионов человек показало, что употребление красного и обработанного мяса увеличивает риск развития диабета второго типа

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, потребление мяса, особенно переработанного и необработанного красного, связано с повышенным риском развития диабета 2 типа.
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