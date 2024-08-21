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  • Руслан Хусаинов
    а откуда вы знали?! например эти "тупые ученые" изучили более 60 000 записей о рождении с данными мониторинга воздуха...Ученые выяснили, ...

Исследование с участием двух миллионов человек показало, что употребление красного и обработанного мяса увеличивает риск развития диабета второго типа

Согласно исследованию, опубликованному в журнале The Lancet Diabetes & Endocrinology, потребление мяса, особенно переработанного и необработанного красного, связано с повышенным риском развития диабета 2 типа.

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