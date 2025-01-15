Спасение Мирры Андреевой – играла плоховато, но чемпионский характер выручил

Во многих матчах этого сезона было очень приятно наблюдать результаты эволюции Мирры Андреевой – а именно то, как плотно и агрессивно она пробивала, как она стремилась доминировать на корте за счет активности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии