Политический труп: Зеленский, требуя от России репараций и устрашая Москву терактами, загнал себя в угол

RUSI: вне зависимости от итогов встречи в Стамбуле, российское наступление продолжится Константин Ольшанский На фото: президент Украины Владимир Зеленский (Фото: AP/TASS) 2 июня стартует второй раунд мирных переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной.
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