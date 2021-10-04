НЕВСКИЕ НОВОСТИ
MainНОВОСТИ СТАТЬИ ЭКСПЕРТЫ ВЛАСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

НЕВСКИЕ НОВОСТИ

506 подписчиков

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    А что знает Наебулина о советской экономике? То, что она изучала в Йеле - центре вербовки предателей России?Набиуллина на ПМЭ...
  • Валерий Ворожищев
    Вперёд, к "святым 90-ым"!Назад в 90-е: ЖКС...
  • Наталья Середа
    Где обучали этих журналистов -" ПЕРОРАЛЬНЫМ отравлением этанолом"- это к чему в статье? Начинаете игру слов, запутать...Двух отравившихся...

Петербуржцы определились, какая новогодняя елка украсит Дворцовую площадь

В прошлом году на Дворцовой площади стояла живая елка. На сайте и в социальных сетях «Петербургского дневника» завершилось голосование о том, какой должна быть елка в самом сердце Петербурга — Дворцовой площади.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх