Мощное извержение одного из самых известных европейских вулканов заставило туристов бежать

Мощное извержение вулкана Этна вынудило туристов бежать из зоны катаклизма в понедельник после того, как над ними поднялся столб высокотемпературных газов, пепла и камней “высотой в несколько километров”, сообщили итальянские власти.
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