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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оскар Пиастри: «Погода дает шансы «Макларену», мы обычно хороши в дождевых или смешанных условиях»

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри подвел итоги пятничных практик перед Гран-при Канады. «Не знаю, использовал бы я слово «достаточно», но кое-какие вещи мы узнали, пожалуй.

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