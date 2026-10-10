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Мировое обозрение

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На родине Зеленского прогремел взрыв вслед за Киевом

На родине Зеленского прогремел взрыв вслед за Киевом

Главное в тезисах: Взрыв в Кривом Роге: В городе, где родился Владимир Зеленский, прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, длившейся более часа.

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