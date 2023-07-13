Украинские беженцы, в том числе высококвалифицированные, не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться обратно, пишет The New York Times.
Украинским беженцам придётся вернуться туда, где их ценят
Комментарии
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лл
лина любимцева
Пошлость и наглость - это типичное поведение западэнських жЫдо-бандэровцев. А европейцы думали что, "жар-птицу за хвост ухватили"?...😀😀👍👍👍 ПОЛУЧАЙТЕ ПО ПОЛНОЙ!!
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57 мин.
АБ
Александра Бахтина
ГНАТЬ ,СВОЛОЧЕЙ,ТАК НАЗЫВАЕМЫХ "беженцев"ИЗ РОССИИ, ДОРМАЕДЫ И СВИНЬИ.А В ЕВРОПЕ И БЕЗ вас СОПАТЫХ РАЗБЕРУТЬСЯ!!!!!!
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42 мин.
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