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Украинским беженцам придётся вернуться туда, где их ценят

Украинским беженцам придётся вернуться туда, где их ценят

Украинские беженцы, в том числе высококвалифицированные, не могут найти работу в Великобритании и вынуждены возвращаться обратно, пишет The New York Times.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Пошлость и наглость - это  типичное поведение западэнських жЫдо-бандэровцев. А  европейцы думали что, &quot;жар-птицу за хвост ухватили&quot;?...😀😀👍👍👍  ПОЛУЧАЙТЕ ПО ПОЛНОЙ!!
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57 мин.
АБ
Александра Бахтина
ГНАТЬ ,СВОЛОЧЕЙ,ТАК НАЗЫВАЕМЫХ &quot;беженцев&quot;ИЗ РОССИИ,   ДОРМАЕДЫ И СВИНЬИ.А В ЕВРОПЕ И БЕЗ вас  СОПАТЫХ РАЗБЕРУТЬСЯ!!!!!!
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42 мин.

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