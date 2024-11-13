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Невролог Иллариошкин объяснил, что такое «мозг на чипе»

Невролог Иллариошкин объяснил, что такое «мозг на чипе»

Вряд ли в обозримом будущем удастся создать мозг искусственно, вырастив его, заявил в интервью aif.ru заместитель директора по научной работе Научного центра неврологии, директор Института мозга, член экспертного совета фонда «ФРОНТМЕД» академик Сергей Иллариошкин.

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