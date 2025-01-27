Сначала холода, потом засуха и торнадо? Синоптики дали прогноз погоды на лето 2025 года

Синоптики дали прогноз погоды на лето 2025 года. Россию ждут холода, затем засуха, пожары и торнадо. Что происходит с погодой?В этом году зима в России выдалась аномально тёплой, а как гласит народная примета, тёплая зима означает холодное лето.
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