ТЮМЕНЬ, 16 октября, ФедералПресс. Официальное сообщение об объявлении беспилотной опасности опубликовал губернатор Тюменской области Александр Моор, подчеркнув, что данная мера носит исключительно превентивный характер.
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