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test mazurok

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🚨 Иномарка насмерть сбила женщину на трассе Симферополь — Евпатория

🚨 Иномарка насмерть сбила женщину на трассе Симферополь — Евпатория Водитель автомобиля Mercedes наехал на женщину 1957 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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