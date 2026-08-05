🚨 Иномарка насмерть сбила женщину на трассе Симферополь — Евпатория Водитель автомобиля Mercedes наехал на женщину 1957 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
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🚨 Иномарка насмерть сбила женщину на трассе Симферополь — Евпатория Водитель автомобиля Mercedes наехал на женщину 1957 года рождения, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.