Символ Петербурга: как возвели Александровскую колонну

Это архитектурное сооружение стало настоящим символом Северной столицы.фото: wikipedia.org--> В мире есть только три колонны, которые считаются самыми выдающимися художественными и инженерными произведениями.
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