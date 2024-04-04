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Минобороны РФ: Минувшей ночью в двух регионах были уничтожены пять украинских БПЛА

Минобороны РФ: Минувшей ночью в двух регионах были уничтожены пять украинских БПЛА

Несмотря на значительные потери беспилотного воздушного флота, украинская сторона продолжает попытки атаковать российские регионы, что говорит о хорошо налаженном производстве и поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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