Минобороны РФ: Минувшей ночью в двух регионах были уничтожены пять украинских БПЛА

Несмотря на значительные потери беспилотного воздушного флота, украинская сторона продолжает попытки атаковать российские регионы, что говорит о хорошо налаженном производстве и поставках беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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