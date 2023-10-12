Челябинца с ДЦП не пустили в ночной клуб на Кировке

Вместе с ним был именитый хореограф из Москвы.Столичный танцовщик приехал в южноуральскую столицу на годовщину инклюзивного клуба "Наше место", в котором различными видами творчества занимаются ребята с ограниченными возможностями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии