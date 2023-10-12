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Царьград

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Челябинца с ДЦП не пустили в ночной клуб на Кировке

Челябинца с ДЦП не пустили в ночной клуб на Кировке

Вместе с ним был именитый хореограф из Москвы.Столичный танцовщик приехал в южноуральскую столицу на годовщину инклюзивного клуба "Наше место", в котором различными видами творчества занимаются ребята с ограниченными возможностями.

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