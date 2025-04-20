Единые для России и Белоруссии полисы ОСАГО начнут продавать на следующей неделе

На следующей неделе планируется начать продажу полисов ОСАГО, которые будут действовать на территории сразу двух государств – России и Белоруссии, сроки переноситься не будут, заявили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
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