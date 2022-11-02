2+2 от Жиру, гол Крунича и обводящий удар Мессиаса: смотрите видеообзор матча «Милан» – «Зальцбург»

«Милан» обыграл «Ред Булл Зальцбург» (4:0) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Дубль в матче сделал Оливье Жиру: на 14-й минуте он открыл счет ударом головой, замкнув подачу с углового, а на 57-й забил третий мяч своей команду, нанеся удар с близкого расстояния.