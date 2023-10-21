Число пострадавших от атак ХАМАС израильтян превысило 5 000

Не менее 5 007 израильских граждан пострадали с 7 октября после нападения на страну боевиков палестинского движения ХАМАС, сообщило в субботу, 21 октября, министерство здравоохранения еврейского государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии