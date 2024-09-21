В Сочи представили фильм «Петербург! Жизнь в городе…»

Обсуждается создание сериала по мотивам документальной картины Секретарь Союза журналистов России Ашот Джазоян и главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов представили на Форуме современной журналистики «Вся Россия-2024» в Сочи документальный фильм «Петербург! Жизнь в городе…».
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