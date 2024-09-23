Старая мебель и строительные отходы: куда вывозить крупногабаритный мусор в Алматы

Куда вывозить крупногабаритный мусор из дворов жилых домов, рассказали в акимате Алматы. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, неправильная утилизация отходов приводит к загрязнению общественных территорий, затрудняет работу мусоровывозящих компаний и нарушает санитарное состояние дворов.