Старая мебель и строительные отходы: куда вывозить крупногабаритный мусор в Алматы

Куда вывозить крупногабаритный мусор из дворов жилых домов, рассказали в акимате Алматы. Как сообщили в пресс-службе городского акимата, неправильная утилизация отходов приводит к загрязнению общественных территорий, затрудняет работу мусоровывозящих компаний и нарушает санитарное состояние дворов.
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