ВСУ атаковали развозивший гуманитарную помощь автомобиль священника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали развозивший гуманитарную помощь автомобиль настоятеля Казанского храма Василия Туренко в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР).
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