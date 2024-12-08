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ВСУ атаковали развозивший гуманитарную помощь автомобиль священника

ВСУ атаковали развозивший гуманитарную помощь автомобиль священника

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) атаковали развозивший гуманитарную помощь автомобиль настоятеля Казанского храма Василия Туренко в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР).

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