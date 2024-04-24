Антонелли может дебютировать в «Ф-1» за «Уильямс» уже в нынешнем сезоне (Джо Сейвард)

В «Уильямсе» готовы заменить Сарджента на Антонелли в текущем сезоне. По информации известного журналиста Джо Сейварда, в «Мерседесе» пока не определились с тем, как действовать в отношении своего самого талантливого юниора Андреа Кими Антонелли, который в данный момент выступает в «Формуле-2».