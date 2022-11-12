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Представитель командования “Юг” ВСУ: российские войска могут проводить обстрел Николаева даже после отступления из Херсона

Представитель командования “Юг” ВСУ: российские войска могут проводить обстрел Николаева даже после отступления из Херсона

Представитель командования “Юг” Вооруженных сил Украины, заявила, что по-прежнему существует риск обстрела российскими войсками объектов в Николаеве и его окрестностях.

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