В США сделали тревожное заявление о своей армии

Американская армия стала слабее из-за ряда различных проблем, пишет The National Interest. «За последние годы войска США стали более уязвимыми.
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