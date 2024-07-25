Спрос на несовершеннолетних работников вырос в Санкт-Петербурге на 54%

За полгода для подростков было размещено 2,5 тысяч вакансий В первые шесть месяцев 2024 года спрос на работников-подростков (в возрасте от 14 до 18 лет) в Северной столице увеличился на 54% к аналогичному периоду прошлого года.
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